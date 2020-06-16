TEKİRDAĞ Malkara'da sezonun ilk buğdayı 2,03 liradan satıldı
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TEKİRDAĞ Malkara'da sezonun ilk buğdayı 2,03 liradan satıldı

Malkara'da sezonun ilk buğdayı 2,03 liradan satıldıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi Ticaret Borsası'nda yapılan ilk seansta, 1,60 liradan açılışı yapılan yeni mahsul buğdayın satışı 2,03 liradan alıcı buldu.

16.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:37

Malkara'da sezonun ilk buğdayı 2,03 liradan satıldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi Ticaret Borsası'nda yapılan ilk seansta, 1,60 liradan açılışı yapılan yeni mahsul buğdayın satışı 2,03 liradan alıcı buldu.

Malkara Ticaret Borsası'nda gerçekleşen ilk seansta ilçeye bağlı Dolu Mahallesi'nden İslam Aydın, glosa marka ve 15,6 protein oranlı 2,5 ton buğday ürününü satışa sundu. Borsaya kayıtlı tüccarlar arasında yapılan ilk seans ihalesinde buğdayın kilosuna 2,03 lira veren Gökay Hançer, 2,5 ton buğdayın sahibi oldu. İlk ürün satışını gerçekleştiren üretici İslam Aydın 50 litre motorin ile ödüllendirildi.

Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz, "Borsamıza ilk ürünümüz Dolu Mahallesi'nden geldi. Bereketli bir yıl olmasını diliyorum. İlk mahsul gayet güzeldi. Proteini ve hektolitresi ve süne tahribatı olmayan bir üründü. Güzel bir buğday. Sezonun devamı da inşallah böyle gelir. Tüm üreticilerimizin ve tüccarlarımızın bereketli ve bol kazançlı bir buğday hasadı geçirmelerini diliyorum" dedi.

'BU YIL VERİMLER İYİ GÖZÜKÜYOR'

Sezonun ilk buğdayını borsaya getiren İslam Aydın, "Sezonun ilk buğdayını biçtik. 2020 yılı hasat sezonunun herkese hayırlı olmasını bol bereketli geçmesini dilerim. Burada buğdayımıza yapılan açık arttırmada 2,03 lira fiyat biçildi. Benim bugün borsaya getirdiğim 2 bin 500 kilo civarında buğday. Allah veriyor, bu yıl verimler iyi. Buğdaylar bu yıl dönüm başına 400 - 450 kilo civarı buğday veriyor. Benim bugün buraya getirdiğim ilik ürün ilk buğday. Allahtan bir keder olmazsa bu yıl verimler iyi gözüküyor" dedi.

TEKİRDAĞ Malkara'da sezonun ilk buğdayı 2,03 liradan satıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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