TEKİRDAĞ Malkara'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 10 yaralı

Malkara'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 10 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Malkara- Şarköy yolunun Kavakçeşme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Malkara yönünden Şarköy yönüne giden Sabri Çapar (62) yönetimindeki 17 ER 745 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tek şeritli yolda karşı yöne geçip Satı Cimitoğlu (37) yönetimindeki 34 KH 1572 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, tarlaya girerken, otomobilin ön kısmı ise hurdaya döndü. Kazada sürücüler ile araçlardaki Cavidan Çapar (57), Ahmet Küçükdilek (99), Teona Jariashvil (39), Phatima Bukia (30), Firdevs Cimitoğlu (62), Ümit Cimitoğlu (35), Mehmet Cimitoğlu (60) ve Sıla Cimitoğlu (14) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA