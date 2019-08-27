Tekirdağ malkara'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

27.08.2019 17:11

Malkara'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin orta refüjdeki yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Deveci Mahallesi girişinde gece yarısı meydana geldi. Tekirdağ istikametine karayolunun yan yolundan giden Ahmet Gündüz (60) yönetimindeki 59 LK 980 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yön tabelasının direğine çarpıp orta refüje çıkarak karayoluna savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Gündüz ile araçta bulunan eşi Şevkiye Gündüz (56) ile ablası Necmiye Çakar (65) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ahmet Gündüz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, eşi ile ablası ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA