TEKİRDAĞ Malkara'da 2 otomobil çarpıştı 4 yaralı Malkara'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Malkara'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece Malkara- Şarköy karayolunun Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malkara yönüne giden Burak Cevdet Okukçu (22), yönetimindeki 59 ACE 815 plakalı otomobil, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Şarköy yönüne giden Sami Kır (54) yönetimindeki 54 UE 678 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Berkay Düşmez (21) ve Berke Genç (22), Sami Kır ve eşi Yücel Kır (49) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'FRENE BASTIM ARABA KIZAKLAYIP ARACA ÇARPTI'

Otomobil sürücüsü Burat Cevdet Okukçu, yavaş seyrettiğini belirterek, 'Viraja gireyim dedim, araba biranda kaydı. Zaten yağış vardı. Zeminde kaygandı sanırım. Frene bastım araba kızaklayıp araca çarptı. Demek ki başımıza geleceği varmış. Karşı taraftan da özür diledik. Kimse kaza olsun istemezdi" dedi.

Kaynak: DHA