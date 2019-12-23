: Tekirdağ lodos, tekirdağ'da etkili oldu

23.12.2019 21:13 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:15

Lodos, Tekirdağ'da etkili oldu

MARMARA Denizi'nde etkili olan şiddetli lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi,balıkçılar denize açılamadı.

Öğlen saatlerinden etkisini artıran şiddetli lodos, Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında büyük dalgalar oluşmasına neden oldu. Sahilde bulunan işletmeleri etkileyen dalgalar, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Marmara açıklarında yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün denize açılmayan tekneler, bugün de lodos nedeniyle barınaklarda kaldı.

Lodos nedeniyle sahilde biriken kum ve çakıllar da Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince temizlendi. Meteoroloji yetkilileri, lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Kaynak: DHA

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