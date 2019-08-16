TEKİRDAĞ Kuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli orman yangını çıkardı

16.08.2019 12:53

Kuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli orman yangını çıkardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuşların çaptığı ve kapan elektrik deli orman yangının çıkmasına neden oldu. Otluk alanda başlayan yangında 50 dönümlük ormanlık alanda bulunan yaklaşık 200 ağaç zarar gördü.

Yangın, Malkara - Hayrabolu karayolu üzerindeki Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kuşların çarpması sonucu şase yapan elektrik telleri koparak otluk alana düştü ve yangın çıkardı. Otluk alandaki alevler kısa sürede, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Malkara Orman İşletme Şefliği 'ne ait 3 arazöz, Tekirdağ Büyükşehir belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine ait 2 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 50 dönüm otluk alan yanarken, 50 dönümlük ormanlık alanda bulunan yaklaşık 200 ağaç zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA