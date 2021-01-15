Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu'na ziyaret
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Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu'na ziyaret

15.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:40
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu'na ziyaret

Tekirdağ Basın İlan Kurumu Müdürü Sabri Karakaya, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret etti.

Tekirdağ Basın İlan Kurumu Müdürü Sabri Karakaya, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret etti.

Karakaya ve Hacıoğlu ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu çalışmalarını değerlendirdi.

Karakaya, Hacıoğlu'na, kurumun prestij eserlerinden "Salık Veren Muhibban"ı takdim etti.

Hacıoğlu da Karakaya'ya "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan" kitabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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