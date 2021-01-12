Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu'na ziyaret
12.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:16
Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret etti.
Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret etti.
Bayol ve Hacıoğlu yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Hacıoğlu, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kurulan Tekirdağ Kent Arşivi hakkında Bayol'a bilgi verdi.
Bayol daha sonra Tekirdağ Kent Arşivi'ni gezdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman