Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu: "İlimizin 2023 hedefi 3 milyon turist ve ziyaretçidir"
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Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu: "İlimizin 2023 hedefi 3 milyon turist ve ziyaretçidir"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, hedeflerinin 2023 yılında kente 3 milyon yerli ve yabancı turist çekmek olduğunu belirtti.

16.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:18
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu:

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, hedeflerinin 2023 yılında kente 3 milyon yerli ve yabancı turist çekmek olduğunu belirtti.

Hacıoğlu, Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Tekirdağ'ın sürekli gelişmekte olan tarihi bir şehir olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin gelişiminde ve ilerlemesinde turizm sektörünün öneminin büyük olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'ın sanayi ve tarımla beraber kurtuluşu turizmdedir. Turizm aynı zamanda tüm dünyada barış sektörünün temsilcisidir. Tekirdağ'ın birlikte yaşam kültürü konusunda Türkiye'nin en ileri kentlerinden biri olması yanında güvenlik sıkıntısının olmaması, İstanbul'a yakınlığı, bozulmamış doğal dokusu, mavi bayraklı plajları, bağları ve gastronomisi ile ilgi çekmektedir.

Tekirdağ tüm ekonomik verileri ama özellikle birlikte yaşama kültürünü 1357 yılından beri devam ettirdiği için çoktan Avrupa Birliğine girmiş ve gelişmiş bir ilimizdir. Doğal Turizm, deniz turizmi, tarihi ve kültürel turizm, gastronomi turizmi, ekoturizm başta olmak üzere yılda 2 milyonun üzerinde ziyaretçi ve turist çeken ilimizin 2023 hedefi 3 milyon turist ve ziyaretçidir."

Kaynak: AA

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