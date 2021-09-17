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Tekirdağ konut satışında Türkiye 9'uncusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tekirdağ konut satışında Türkiye 9'uncusu

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 3 bin 539 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,50'si Tekirdağ'da gerçekleşerek, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 9. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 3 bin 539 Konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,50'si Tekirdağ'da gerçekleşerek, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 9. sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2021 yılı Ağustos ayında 141 bin 400 konut satıldı. 3 bin 539 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,50'sii Tekirdağ'da gerçekleşerek, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 9. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satış sayısı 930 olarak gerçekleşti

Tekirdağ'da ipotekli konut satışları sayısı 930 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26,3 ile 3. sırada yer aldı. Tekirdağ ili Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3,4'lük payı ile 5. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 konut satışı ve yüzde 20,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 609 konut el değiştirdi.

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 609 konut el değiştirdi. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 73,7'dir. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2,3'lük pay alarak 12. sırada yer aldı. Diğer konut İstanbul 18 bin 650 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,8 oldu. Ankara 10 bin 178 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 6 bin 65 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konut ile Hakkari oldu.

Türkiye genelindeki 141 bin 400 konut satışının 42 bin 639'u (yüzde 30,2) ilk satış, 98 bin 761'i ise (yüzde 69,8) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da ise 3 bin 539 konut satışının 1012'si (yüzde 28,6) ilk satış, 2 bin 527'si ise (yüzde 71,4) ikinci el satış olarak gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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