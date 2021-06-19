Tekirdağ kıyılarında müsilaj yoğunluğu arttı
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Tekirdağ kıyılarında müsilaj yoğunluğu arttı

Tekirdağ kıyılarında müsilaj yoğunluğu arttı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ kıyılarında dünden bu yana yeniden birikmeye başlayan müsilajın (deniz salyası) yoğunluğu arttı.

Tekirdağ kıyılarında dünden bu yana yeniden birikmeye başlayan müsilajın (deniz salyası) yoğunluğu arttı.

Dün etkili olan lodos uzun süredir kıyıda görülmeyen müsilajı balıkçı barınağı bölgesine toplamıştı.

Müsilaj birikmesi bugün de sürdü. Hem barınak hem de çevresindeki kıyılarda deniz salyası yoğunluğu arttı.

Bu arada, Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında kentte bugüne kadar 152 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.

Tekirdağ kıyılarında müsilaj yoğunluğu arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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