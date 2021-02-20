"Tekirdağ Kiraz Festivali", Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanteri'ne eklendi

Tekirdağ'da yarım asırdır devam eden "Tekirdağ Kiraz Festivali", Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanteri listesine eklendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kentin değerlerini ulusal ve uluslararası boyutta tanıtabilmek, gelenek görenekleri gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının somut olmayan kültürel miras unsurlarıyla ilgili, il müdürlükleriyle çalışma yürüttüğünü ifade eden Hacıoğlu, "Bugüne kadar Tekirdağ'da 9 somut olmayan kültür mirası envantere kayıtlıydı. Kiraz Festivali'nin de Somut Olmayan Kültürel Miras listesine eklenmesiyle bu sayı 10'a çıktı. Bu kültürel mirasın içinde Karacakılavuz dokuması, diş buğdayı, yağmur duası gibi gelenekler bulunuyor. Kiraz Festivali kentle özdeşleşmiş bir etkinlik." dedi.

Hacıoğlu, Somut Olmayan Kültürel Miras listesine yeni geleneklerin katılması için çalışmalara devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ferace, bağ bozumu, ayak bastı gibi Tekirdağ'a özgü gelenekleri de Somut Olmayan Kültürel Miras listesine eklemek istiyoruz. Somut Olmayan Kültürel Mirasın en önemli özelliği unutulmaya yüz tutmuş olması. Biz bu gelenekleri envantere kaydettirerek unutulmamasını sağlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş gelenekler gelecek kuşaklara aktarılarak yaşatılacak. Bu gelenek-görenekleri, öncelikle il, daha sonra ulusal ve en nihayetinde UNESCO sayesinde uluslararası envantere kaydettirmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman