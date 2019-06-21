TEKİRDAĞ Keşan'da sağanak etkili oldu
Keşan'da sağanak etkili olduEDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Keşan'da sağanak etkili oldu
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: DHA
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