: Tekirdağ kemik hastası oğlu için yardım isteyen babayı dolandırmaya kalktı

09.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:27

Kemik hastası oğlu için yardım isteyen babayı dolandırmaya kalktı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve bir çeşit kemik hastalığı olan 'femur başı aseptik nekrozu' tanısı konulan Hüseyin Kaya (10) için yardım çağrısında bulunan baba Mustafa Kaya, bir kişi tarafından kendisine para yardımı yapılacağı vaadiyle dolandırılmak istendiğini söyledi. Kaya, "Önce 7 bin euro göndereceğini söyleyip, hesabına 700 lira yatırmamı istedi. Daha sonra da 7 bin lira diyerek, 700 lira istedi. Dolandırmak istendiğimi anladım" dedi.

Malkara'nın kırsal Ballısüle Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Kaya (43) ve Şengül Kaya (38) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Müstecep İlkokulu özel eğitim sınıfı 5'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Kaya, vücudundaki ağrıların artması üzerine ailesi tarafından götürüldüğü hastanede bir çeşit kemik hastalığı olan 'femur başı aseptik nekrozu' teşhisi konuldu.

Baba Mustafa Kaya, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada çocuğunun günden güne gözlerinin önünde eridiğini belirterek, yardım çağrısında bulunmuştu. Kaya, "Oğlum Hüseyin'i 2 yıldır hastanelere taşıyorum, bir çare bulamadık. Bizlere '7-8 ay sonra tekrar gelin' diyorlar. Benim çocuğum gözümün önünde git gide eriyor. Ben devlet büyüklerimize sesleniyorum. Çocuğuma bir el atın. Bu böyle olmaz her gün günden güne eriyor. Hastalığı gece yattığında beline de vuruyor ve o yüzden oğlum uykuda uyumuyor. Okuluna çok zor gidiyor. Benim maddi durumum iyi değil. Buradan Sayın Sağlık Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bütün devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bize kucak açsınlar. Bizleri böyle mağdur bırakmasınlar. Çok mağdur durumdayız. Sayın devlet büyüklerimden çocuğumun sağlık problemini çözsünler istiyorum. Ben 2 senedir gidip geliyorum. 'Çürüme yapmış, erime yapmış' dediler. Tedavi vermediler. Hep '7 ay sonra gel' diyorlar. Bende 2 senedir hep gidip geliyorum ama artık maddi durumumda yok. Benim oğluma yazık günah eriyip gidiyor. Hüseyin'imin sağlık problemi çözülsün artık. Hüseyin'im yürürken de çok güçlük çekiyor. Ben böyle bir hastalık görmedim. Oturduğu zaman kalkamıyor. ya taburede ya da sandalye de oturması gerek. Yazıktır. Günahtır. Günden güne gözümün önünde eriyip gidiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Anne Şengül Kaya ise yetkililerden yardım etmelerini isteyerek, "Benim oğlumun kemik erimesi var. Bacağı tutuluyor, oturduğu yerden kalkamıyor. Okuluna gitmekte çok güçlük çekiyor. Her gün gözümün önünde oğlum eriyip gidiyor. Ben buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Benim oğlum gittikçe daha çok günden güne kötüye gidiyor. Daha çok eriyor. Maddi durumumuz yok. Yetkililerin bizlere yardım etmesini bekliyoruz" dedi.

Hüseyin Kaya da iyileşmek istediğini ifade ederek, "Ben okuyup doktor olacağım. Okumak istiyorum. Ama çok ağrılarım var. Bana bir çare bulsunlar. Ben iyi olmak istiyorum. Ben iyileşmek istiyorum" dedi.

'7 BİN EURO GÖNDERECEĞİM'

Mustafa Kaya, kendileriyle ilgili haberlerin medyada yer almasının ardından arayan bir kişinin yurtdışında yaşadığını ve 7 bin euro yardım etmek istediğini söylediğini belirtti. Kişinin 7 bin euro yardım yapması için kendi hesabına 700 lira yatırmasını istediğini ifade eden Kaya, parası olmadığı için bu parayı yatırmadığını anlattı.Aynı kişinin daha sonra yurtiçinden aradığını söyleyip 7 bin lira yardımda bulunacağını, 700 lirayı banka ATM'sinden hesabına yatırmasını söylediğini ifade eden Kaya, bu telefonlar üzerine dolandırılmak istediğini anladığını söyledi.

Kaya, son olarak kendisinden 700 lira isteyen kişi ile gazetecilerin önünde telefonda konuştu. Kaya, "Bu nasıl bir iş hem yurt dışından aradığını söyleyip dola, euro göndereceğim diyorsun hem de aynı telefon numarasından yurtiçinden aradığını söyleyip 7 bin lira yatıracağını söylüyorsun. Madem yardım etmek istiyorsun benden niye 700 lira sana para yatırmamı istiyorsun? ve benden ille de 700 lira parayı bul yatır diyorsun. Benim şu an çocuğum hasta ve sen beni dolandırmaya çalışıyorsun. Ben sizden bıktım aramayın beni, ben zaten yaralıyım içim yanıyor, yardım bekliyorum sizde beni dolandırmaya çalışıyorsunuz. İki de bir arayıp benden 700 lira acil bulup yatırmamı istemeyin ben sizden yardım istemiyorum. Size yazıklar olsun. Beni dolandırınca elinize ne geçecek. Durumumu biliyorsunuz. Yazıklar olsun size" dedi.

Kaya, kendisini dolandırmak istediğini söylediği kişi hakkında da şikayetçi olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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