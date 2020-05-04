TEKİRDAĞ Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEKİRDAĞ Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz

TEKİRDAĞ Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz
04.05.2020 23:24 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:30

Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürprizTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 'Çok büyük kavga var.

Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 'Çok büyük kavga var. Bıçaklı ve sopalı kavgada çok sayıda yaralıda var' yönündeki ihbar üzerine verilen adrese giden polis ve sağlık ekiplerine mahalleli tarafından oyun havası eşliğinde alkışlarla karşılanıp pasta kesilerek, sürpriz yapıldı.

Camiatik Mahallesi 75'inci Yıl Sokak üzerinde bulunan bir sitede oturan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele özveri ile çalışan sağlık ve polis ekiplerine moral vermek için sürpriz yapmaya karar verdi. Evlerinin balkon ve pencerelerine Türk bayrakları asarak hazırlık yapan mahalleli, 155 ve 112'yi arayarak, 'Burada çok büyük bir kavga çıktı, kavga bıçaklı ve sopalı bir kavga. Kavgada çok sayıda yaralı var acil ekip yönlendirir misinizö diyerek her iki ekibe de ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada apartmanlardan balkon ve camlara çıkan mahalleli gelen ekiplere alkışlar yaparak, 'Ne mutlu Türküm diyeneö diye seslendi.

Mahalledeki diğer grup ise ekiplerin mahalleye girmesiyle araçlardan çalan oyun havası eşliğinde yol üzerindeki konfeti ve maytapları yakıp karşılama yaptı. Mahalleli gelen ekiplere moral vermek amacıyla asılsız ihbarda bulunduklarını söyleyip, hep birlikte pasta kesti. Kavga ihbarına gelen polis ve sağlık ekipleri kendilerine sürpriz yapıp pasta kesen mahallelilere ambulans ve polis megafonlarından teşekkür etti.

Mahalleli olarak sağlık ve güvenlik güçlerine moral, motivasyon ve destek vermek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirten mahalle sözcüsü Erdinç Pilan, 'Bu zorlu günlerde koronavirüs mücadelesinde bizlerin sağlığı ve güvenliği için dışarıda çalışan sağlık görevlileri ve emniyet mensuplarımıza moral motivasyon ve destek vermek amacıyla böyle bir program düzenledik Balkonlarımızdan alkışlayarak destek veren herkese teşekkür ediyorum, Sağlık çalışanlarına emniyet mensuplarına ve her ne kadar şuan burada olmasa bile jandarmamıza tüm Malkara adına teşekkür ediyorum, sağlıklı ve iyi çalışmalar diliyorum. Evde kal Malkara, evde kal Türkiyeö dedi.

TEKİRDAĞ Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Haberler
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu Haberler
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Avukatlık Kanun Taslağı'yla ilgili açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Demet Özdemir Burak Özçivit
Spor Can Bartu Loris Karius Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Mayıs Kabine Haziran
Şu an buradasınız: TEKİRDAĞ Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 00:05:59. #1.15#
title