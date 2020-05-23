TEKİRDAĞ Kargoyla gelen kitabın içinden uyuşturucu çıktı
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TEKİRDAĞ Kargoyla gelen kitabın içinden uyuşturucu çıktı

Kargoyla gelen kitabın içinden uyuşturucu çıktıTEKİRDAĞ'da kargo ile kitabın içinde uyuşturucu sipariş eden Y.S.O., polis tarafından yakalandı.

23.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:48

Kargoyla gelen kitabın içinden uyuşturucu çıktı

TEKİRDAĞ'da kargo ile kitabın içinde uyuşturucu sipariş eden Y.S.O., polis tarafından yakalandı. Uyuşturucunun kitabın orta bölümü kesilerek, içine yerleştirildiği belirlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri yaptıkları çalışmada Y.S.O.'ya kargo ile uyuşturucu geleceğini belirledi. Polis, uyuşturucuların geleceği kargo şubesi önünde önlem alarak, Y.S.O'yu kendisine gelen ürünü teslim alırken yakaladı. Polis kargoyla gelen kitabı incelediğinde orta bölümünün kesilerek, içine 3 gram esrar konulduğu belirledi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan Y.S.O. ile ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ Kargoyla gelen kitabın içinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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