: Tekirdağ kapalı otoparkta şüpheli ölüm

11.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:55

Kapalı otoparkta şüpheli ölüm

TEKİRDAĞ'da bulunan kapalı otoparkta Yılmaz Yorulmaz(61) ölü olarak bulundu. Geceleri otoparkta yattığı belirlenen Yılmaz'ın ölümünü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Kolordu Caddesi üzerinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı otoparka aracını park etmeye giden bir kişi, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Ölen kişinin Yılmaz Yorulmaz olduğu belirlendi. Evsiz olduğu için geceleri otoparkta yattığı belirlenen Yorulmaz'ın ölümünü şüpheli bulan polis soruşturma başlattı.

Yorulmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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