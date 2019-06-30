TEKİRDAĞ Kamyonun sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralı

Kamyonun sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya savrulan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Hayrabolu yolunun Kozyörük Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hayrabolu'dan Malkara'ya giden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, iddiaya göre arkasındaki Erdinç Kılıç (44) yönetimindeki 59 LF 559 otomobili sıkıştırdı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, taklalar atarak şarampole devrildi. Ters dönerek duran otomobilde sürücü ile eşi Hanife (43) ve oğlu Dinçer Kılıç (11) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılıp, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri kazaya neden olan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA