TEKİRDAĞ Kamyonun lastiğinde sıkışan yılanı itfaiye kurtardı
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TEKİRDAĞ Kamyonun lastiğinde sıkışan yılanı itfaiye kurtardı

Kamyonun lastiğinde sıkışan yılanı itfaiye kurtardıTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde park halindeki bir kamyonun lastiği ile jantı arasına sıkışan yılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

08.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:54

Kamyonun lastiğinde sıkışan yılanı itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde park halindeki bir kamyonun lastiği ile jantı arasına sıkışan yılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çerkezköy Hayri Batur Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonunun sol ön lastiği ile jant arasına yılan girdi. Yılanı fark eden kamyonun sürücüsü, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı girdiği yerden çıkardı. Yılan, yerleşim alanına uzak bir arazide doğaya bırakıldı. Bu arada Kızılpınar Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda yılan gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri

yılanı parktaki açık bir alanda buldu. Yakalandıktan sonra çuvala konulan yılan, güvenli bir ortamda doğaya bırakıldı.

TEKİRDAĞ Kamyonun lastiğinde sıkışan yılanı itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

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