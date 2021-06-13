TEKİRDAĞ KAMYONUN AÇIK KALAN DAMPERİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI
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TEKİRDAĞ KAMYONUN AÇIK KALAN DAMPERİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halinde kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halinde kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı. Kamyonun 100 metre sonra durabildiği kazada, damper ve çarptığı üst geçitte hasar meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ-Malkara karayolunun Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Öbekçi'nin kullandığı 17 ABJ 838 plakalı kamyonun açık kalan damperi karayolu üzerindeki üst geçide darptı. Damperin koptuğu kamyon yaklaşık 100 metre sonra durabilirken, damper ve çarptığı üst geçitte hasar meydana geldi.

Kazanan ardından bölgeye giden trafik polisleri, karayoluna çift şeritli olarak ulaşıma kapatıp, trafiği geçici olarak Ahievren Mahallesi üzerinden yönlendirdi. Damperin kaldırılmasının ardından karayolu ulaşıma çaldı.

TEKİRDAĞ KAMYONUN AÇIK KALAN DAMPERİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI
TEKİRDAĞ KAMYONUN AÇIK KALAN DAMPERİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI
TEKİRDAĞ KAMYONUN AÇIK KALAN DAMPERİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TEKİRDAĞ KAMYONUN AÇIK KALAN DAMPERİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI - Haberler
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