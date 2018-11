Tekirdağ Kalder Başkanı Pilavcı: Kadınlarla Erkeklerin Yan Yana Olması Bir Dengedir

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, "Kadınların iş hayatına girmesinin ötesinde aynı zamanda toplumun her türlü sosyal olayında kadınlarla erkeklerin yan yana olması bir dengedir ve yaşam kalitesidir, bunun altını çiziyoruz" dedi.

KalDer çatısı altında bulunan Trakya Kalite Gönüllüleri, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'Kadın işbaşında' konulu konferans düzenledi. Konferansa CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceeer, AK Parti eski Milletvekili Ayşe Doğan, iş kadınların ve davetliler katıldı. KalDer Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, kadınların iş hayatına girmesinin ötesinde aynı zamanda toplumun her türlü sosyal olayında kadınlarla erkeklerin yan yana olması bir denge ve yaşam kalitesi olduğunu söyledi. Pilavcı, "Eğer top yekun bir kalkınmayı hedefliyorsak, özellikle cinsiyet eşitliği konusuna özenle yaklaşmak istiyoruz. Çünkü biz kalkınma hedefimizi kadınları dışlayarak elde edemeyiz, bu mümkün değil. Bu konuda çok iyi yetişmiş insanlarımız var. Onların iş hayatına dahil olmaları lazım. Düşünebiliyor musunuz aslında biz kalkınmamızı yüzde 30 daha güçlü bir hale getirebilecekken bunu göz ardı ediyoruz şuanda. Biraz bunlara dikkat çekmek istiyoruz aslında. Bizim bu dikkat çektiğimiz rakamlar eğer bir an evvel farkındalık oluşursa hızlı bir şekilde hep beraber kalkınmamızı gerçekleştirebiliriz bunun altını çiziyoruz. Burada kadınların iş hayatına girmesini ötesinde aynı zamanda toplumun her türlü sosyal olayında kadınlarla erkeklerin yan yana olması bir dengedir ve yaşam kalitesidir bunun altını çiziyoruz" dedi.

KalDer'in farkındalık yaratmak için kurulduğunu ifade eden Pilavcı, "Doksanların başında ülkemizdeki rekabet gücünün ve yaşam kalitesinin artırmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla biz ülkenin değişik yerlerinde bir takım etkinlikler hem farkındalık yaratmak hem de bilgiyi yaymaya çalışıyoruz. Özellikle son dönemde KalDer sürdürülebilir ortak gelecek temasını da daha fazla sahiplenmeye başladı. Sürdürülebilirlik çok önemli olduğu için tabi bunun temelinde de özellikle fırsat eşitliği cinsiyet eşitliği gibi bazı kavramların çok iyi anlaşılması yatıyor. Buradaki etkinliğimizin temel amacı bu konuda hem farkındalık yaratmak hem de bu konuda sektörlerinde lider olan kadınların paylaşımlarıyla rol model etkisini yaratabilmek" diye konuştu.