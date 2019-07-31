TEKİRDAĞ İTHAL EDİLEN 2 MİLYON LİRALIK MALZEMEYİ 900 BİN LİRAYA HURDACIYI SATMIŞ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Bulgaristan'dan bir firmanın ithal ettiği 2 milyon lira değerindeki 50 ton ham bakır levhayı çalarak, 900 bin lira karşılığında hurdacıya satan TIR şoförü Serdal Kuş (37), tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kablo alanında faaliyet gösteren bir firma, Bulgaristan'dan 2 milyon lira değerinde işlenmemiş 50 ton ham bakır levhası ithal etti. Malzemeler demiryolu ile Çerkezköy ilçesine getirilerek, indirildi. Ancak aradan günler geçmesi rağmen ithalatı gerçekleştiren firma ürünlerin fabrikaya ulaşmaması üzerine, durumu gümrük işlemlerini gerçekleştiren firmaya bilirdi. Gümrük işlemlerini takip eden firma ise yaptığı araştırmada malzemelerin taşınacağı 34 ZFM 74 plakalı TIR'ın takip cihazının söküldüğünü tespit etti. TIR'ı arayan ancak ulaşamayan firma yetkilileri, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, şikayette bulundu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili özel bir ekip kurarak, çalışma başlattı. Yaklaşık bir hafta süren çalışmada bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Çalışmada, kayıp TIR'ın 24 Temmuz gecesine ait takograf ve HGS kayıtlarından İstanbul'a gittiği saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden TIR'ı nakliye firmasında 8 ay önce işe başlayan Serdal Kuş'un kullandığı belirlendi. Araştırmayı derinleştiren polis, sürücü Kuş'un 2 ayrı dorsede yüklü bulunan ham bakır levhaları, TIR'la iki ayrı seferde İstanbul'a götürdüğünü ve TIR'ı da getirdiği Çerkezköy'ün Narin Mahallesi'nde üzerinde kontak anahtarını da bırakıp İstanbul'a kaçtığını belirlendi.

Çerkezköy polisi, TIR'ın malzemeleri götürdüğü İstanbul'da 6 ayrı adres tespit ederek, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda TIR sürücüsü Serdal Kuş, İ. Ö., K Ö., C. B., A. B. ve O. B., gözaltına alınarak, Çerkezköy'e getirdi.

2 MİLYONLUK MALZEMEYİ 900 BİN LİRAYA SATMIŞ

TIR sürücüsü Serdal Kuş, ifadesinde malzemeleri almaya geldiğinde bakır levhaları satabileceğinin aklına geldiğini ve internet üzerinden araştırma yaparak İsmail. Ö.'ye ulaştığını ve yaptığı görüşmede 900 bin lira karşılığında satma konusunda anlaştığını anlattı. Kuş, İsmail Ö.'nün İstanbul'da bildirdiği adrese iki seferde malzemeleri götürüp, indirdiğini ve ilk seferde 10 bin lira aldığını belirterek, Kalan kısmını da 2 gün içinde verecekti. Bana malzemelerin hırsızlık malı olup olmadığını da sormadı. Benim İsmail Ö.'ye verdiğim malzemelerin akıbetini bilmiyorumö dedi.

Şüphelilerden İsmail Ö. ise Serdal Kuş'un getirdiği malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini iddia ederek, 2 ton saf bakır levha aldığını ve karşılığında 32 bin TL verdiğini söyledi. İkinci kez gelen Kuş ile fiyatta anlaşamadıkları için alım yapmadığını söyleyen İsmail Ö., diğer malzemelerin nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler, TIR sürücüsü Serdal Kuş, İ. Ö., K.Ö., C. B., A. B. ve O. B. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkeme gönderilen şüphelilerden sürücü Serdal Kuş tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Çerkezköy polisi, çalınıp hurdacılara satılan ürünleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA