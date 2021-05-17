Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Tam kapanma dönemini tatil yörelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesi, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda akıcı yoğunluk oluşturdu.

Tam kapanma dönemini tatil yörelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesi, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda akıcı yoğunluk oluşturdu.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemini şehir dışında geçirenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle başlayan dönüş yolculuğu devam ediyor.

Yola çıkan sürücüler Tekirdağ-İstanbul yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik ve Yenice mevkilerinde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

İstanbul-Tekirdağ istikametinde de zaman zaman araç trafiği olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman