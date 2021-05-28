Tekirdağ-İstanbul yolunda makas terörü kamerada
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Tekirdağ-İstanbul yolunda makas terörü kamerada

Tekirdağ-İstanbul yolunda makas terörü kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ-İstanbul yolunda üstgeçidin altında bekleyen şahıs, emniyet şeridinden makas atan bir aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Tekirdağ-İstanbul yolunda üstgeçidin altında bekleyen şahıs, emniyet şeridinden makas atan bir aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olay anı ise anbean araç kamerasına yansıdı.

Olay, Tekirdağ-İstanbul karayolu Yenice Mahallesi Çorlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'dan İstanbul istikametine ilerleyen bir otomobilin yolda adeta terör estirdiği görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, önündeki araçlara makas atarak ilerlemeye çalışan bir otomobil, Çorlu Kavşağı'na yakınlaştığı sırada ışıklarda çift şeritte yavaşlayan araçları sollayamayınca, önündeki aracın sağından makas atarak bir anda emniyet şeridine girdi. Hızlıca emniyet şeridine giren otomobil, üst geçidin altında bariyere yaslanan bir vatandaş ile karşılaşınca son anda makas atarak tekrar sol şeride girdi. Üst geçidin altında ve emniyet şeridinde bekleyen vatandaş ise makas terörü otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ-İstanbul yolunda makas terörü kamerada
Tekirdağ-İstanbul yolunda makas terörü kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ-İstanbul yolunda makas terörü kamerada - Haberler
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