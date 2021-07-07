Tekirdağ İŞKUR Müdürü Esen'den iş yerlerine ziyaret

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Yaşar Esen, normalleşme sürecinde işgücü piyasasındaki seyri yerinde görmek ve değerlendirmek üzere Çerkezköy ilçesindeki bazı iş yerlerini ziyaret etti.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Yaşar Esen, normalleşme sürecinde işgücü piyasasındaki seyri yerinde görmek ve değerlendirmek üzere Çerkezköy ilçesindeki bazı iş yerlerini ziyaret etti.

Tekirdağ İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Esen, işgücü piyasasının, işverenlerin, çalışanların, pandemi sonrası normalleşme sürecinde bulunduğu durumu değerlendirerek, teşvik ve destekler konusunda bilgilendirme yaptı ve işverenler ile görüş alış verişinde bulundu.

Esen'in ziyaretlerinde, işverenlerin 30 Haziran itibarıyla sona eren işçi çıkarma yasağının kendilerini etkilemeyeceğini, bu nedenle işçi çıkarmayı düşünmediklerini belirtmeleri ve bazı işverenlerin ise yeni yatırımlar konusunda söz vermeleri, Tekirdağ adına yeni istihdam kapısı olarak değerlendirilerek, memnuniyetle karşılandı.

Esen, Çerkezköy ilçesindeki Özcanlar Tekstil, Bross Tekstil, Georg Fisher Hakan Plastik, Optimed Hastanesini ziyareti sırasında, Aktif İşgücü Programlarından olan İşbaşı Eğitim Programı, teşvikler ve destekler hakkında görüş alış verişinde bulunarak, özellikle bu normalleşme döneminde istihdama yönelik birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşverenler de İŞKUR ile hareket etmenin işgücü piyasası açısından yararlı olacağı görüşünü bildirdi. Ayrıca işverenler, pandemi süresi boyunca devam eden Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemeleriyle ilgili Tekirdağ İŞKUR personeline üstün gayretlerinden ve desteklerinden dolayı memnuniyetlerini ve teşekkürlerini iletti.

Esen, iş yeri ziyaretleri yanı sıra Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Murat Koçak'ı da ziyaret ederek, normalleşme sürecinin işgücü piyasasına etkilerini ve sendikal faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman