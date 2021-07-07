Tekirdağ İŞKUR Müdürü Esen'den iş yerlerine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ İŞKUR Müdürü Esen'den iş yerlerine ziyaret

Tekirdağ İŞKUR Müdürü Esen'den iş yerlerine ziyaret
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Yaşar Esen, normalleşme sürecinde işgücü piyasasındaki seyri yerinde görmek ve değerlendirmek üzere Çerkezköy ilçesindeki bazı iş yerlerini ziyaret etti.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Yaşar Esen, normalleşme sürecinde işgücü piyasasındaki seyri yerinde görmek ve değerlendirmek üzere Çerkezköy ilçesindeki bazı iş yerlerini ziyaret etti.

Tekirdağ İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Esen, işgücü piyasasının, işverenlerin, çalışanların, pandemi sonrası normalleşme sürecinde bulunduğu durumu değerlendirerek, teşvik ve destekler konusunda bilgilendirme yaptı ve işverenler ile görüş alış verişinde bulundu.

Esen'in ziyaretlerinde, işverenlerin 30 Haziran itibarıyla sona eren işçi çıkarma yasağının kendilerini etkilemeyeceğini, bu nedenle işçi çıkarmayı düşünmediklerini belirtmeleri ve bazı işverenlerin ise yeni yatırımlar konusunda söz vermeleri, Tekirdağ adına yeni istihdam kapısı olarak değerlendirilerek, memnuniyetle karşılandı.

Esen, Çerkezköy ilçesindeki Özcanlar Tekstil, Bross Tekstil, Georg Fisher Hakan Plastik, Optimed Hastanesini ziyareti sırasında, Aktif İşgücü Programlarından olan İşbaşı Eğitim Programı, teşvikler ve destekler hakkında görüş alış verişinde bulunarak, özellikle bu normalleşme döneminde istihdama yönelik birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşverenler de İŞKUR ile hareket etmenin işgücü piyasası açısından yararlı olacağı görüşünü bildirdi. Ayrıca işverenler, pandemi süresi boyunca devam eden Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemeleriyle ilgili Tekirdağ İŞKUR personeline üstün gayretlerinden ve desteklerinden dolayı memnuniyetlerini ve teşekkürlerini iletti.

Esen, iş yeri ziyaretleri yanı sıra Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Murat Koçak'ı da ziyaret ederek, normalleşme sürecinin işgücü piyasasına etkilerini ve sendikal faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Selim Müslüm Gürses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ İŞKUR Müdürü Esen'den iş yerlerine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:29:15. #1.14#

title