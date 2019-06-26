TEKİRDAĞ İş makinesinin hasar verdiği bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı

İş makinesinin hasar verdiği bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye tarafından istimlak edilen binanın yıkımı sırasında iş makinesinin kiriş ve kolonlarına zarar verdiği yandaki 5 katlı bina çökme tehlikesine boşaltıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu'da otopark yapmak için Cemaliye Mahallesi Şehit Özmen Sokak üzerinde bulunan bazı binaları istimlak etti. İstimlak edilen ve boşaltılan bir binanın yıkımı yapıldığı sırada 6 daireden oluşan 5 katlı binanın kiriş ve kolonuna iş makinesi tarafından hasar verildi. Bunun üzerine belediye ekipleri binanın çökme tehlikesine karşı karşıya kalan binada yaşayan sakinler tahliye etti. Yaşadıkları binanın zarar gördüğü için belediye tarafından evlerinden tahliye edildiklerini ve şuan ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyen Cansın Kantarcı, hiç bir şekilde kendilerine yardımcı olunmadığını belirtti. Kantarcı, "'Bu alan Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilmiş. Binanın biri yıkılırken, bizim yaşadığımız binanın da bir kısmı yıkılarak zarar gördü. Bizi, çökme tehlikesine karşı apar topar tahliye ettiler. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletten ve belediyeden yardım bekliyoruz. Burada bizim binamız da istimlak edilme kararı var. Ancak şu anda bizim hukuki sürecimiz sürüyor. Ne yapacağız bilmiyorum" diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA