TEKİRDAĞ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP FİLM GİBİ İZLEDİLER
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TEKİRDAĞ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP FİLM GİBİ İZLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eşinden ayrılan ve oğlunun velayeti de annesine verilen A.E., elinde bıçakla iş merkezinin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eşinden ayrılan ve oğlunun velayeti de annesine verilen A.E., elinde bıçakla iş merkezinin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Polisin A.E'yi ikna etme çalışmaları sırasında aşağıda toplanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, olayı film gibi izlerken bazıları da olanlara cep telefonu ile görüntüledi.

Türkiye'de vaka sayısı ardan 3'üncü il olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşinden boşanan A.E.'nin çocuğunun velayeti mahkeme tarafından anneye verildi. Bu durumu sinirlenen A.E., Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin çatısına çıkıp, intihar girişinde bulundu. Eline aldığı bıçakla kendisine zarar verip, boğazına dayayan E.A.'yi görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR, FİLM GİBİ İZLEDİLER

Çatıya çıkan bir polis memuru .A.E'yi inmesi konusunda ikna etmek büyük çaba harcarken, aşağıda olanları izlemek için çok sayıda vatandaş toplandı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan toplananların bazıları da ellerindeki cep telefonları ile polisin ikna çalışmalarını görüntüledi. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafe kuralını ihlal edenleri dağılmaları konusunda uyarırken, dağıtmakta güçlük çekti. Bu sırada iş merkezinin penceresine çıkan bir kişi de toplananlara, "Hastalık var, hastalık var" diye tepki gösterdi.

Polisin, yaklaşık 30 dakika süren ve oğlunu getirecekleri sözünü vermesinin ardından A.E, inmeyi kabul etti. Aşağıya elinde bıçağıyla birlikte inen A.E., kalabalık arasında oğlunu aradığı sırada vatandaşlar korkarak kaçtı. Polis, A.E.'nin elindeki bıçağı alarak, ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. A.E'nin götürülmesinin ardından da toplanan kalabalık dağıldı.

TEKİRDAĞ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP FİLM GİBİ İZLEDİLER
TEKİRDAĞ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP FİLM GİBİ İZLEDİLER
TEKİRDAĞ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP FİLM GİBİ İZLEDİLER
TEKİRDAĞ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP FİLM GİBİ İZLEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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