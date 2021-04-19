Tekirdağ İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda yardımı yaptı
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Tekirdağ İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda yardımı yaptı

Tekirdağ İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ İnsani Yardım Derneği, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda yardımında bulundu.

Tekirdağ İnsani Yardım Derneği, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Süleyman Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde de ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını söyledi.

Ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çalmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Ramazanda umut var diyerek bu mübarek ayda da insanların yüzünü güldürmek için gayret ediyoruz. Yine umutla, sevgiyle yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İnsanların yüzünde bir tebessüm olabilmek bizlere yetiyor." dedi.

Çalışkan, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür ederek, "Allah nasip ederse ramazanda gönül coğrafyalarımızdan Yemen'e kumanya göndereceğiz. Pakistan'da yetimhanelerde, Suriye kamplarında iftarlar vereceğiz. Her zaman mazlumun ve ihtiyaç sahibi insanların yanında olmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince bağışçılarımızın desteğiyle yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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