Son dakika haberleri... OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇE SAYISI 4'E YÜKSELDİ

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (DHA) - Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, bu ilçelerde okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şuan için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edilmiştir. Alınan kararlar kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur" denildi.

Kar yağışı etkisini artırmasıyla birlikte, Çerkezköy-Saray karayolunda buzlanma meydana geldi. Bazı araçların kayması üzerine karayolu ulaşıma kapanıp, uzun araç kuyrukları oluştu. Kalan araçlar iş makinelerinin yardımı ile kurtarılırken belediye ve karayolları ekipleri tarafından yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.