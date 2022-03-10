Tekirdağ'ın yükseklerinde yoğun kar yağışı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Kırklareli'nin Vize, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ilçeleri ve Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı, Çerkezköy ilçelerinde kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından bu bölgelerde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ'ın Saray, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar kalınlığı, 10 santimi aştı. Sabah yoğun kar yağışı ve tipiye yakalananlar, zor anlar yaşadı. Sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ve jandarma ekipleri de belirli noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.