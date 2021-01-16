Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

16.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:06
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Evlerin çatıları ile araçların üzerlerinin karla kaplandığı Saray ilçesinde, karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu Saray ilçesinde öğleden sonra başlayan ve hızını artıran kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Güngörmez ile Bahçeköy mahallelerinde yağış zaman zaman tipi şeklinde oldu. Evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaza büründü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Saray'da yaşayan çiftçilerden Münir Ertekin, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Bu karı herkes bekliyordu. Çünkü çiftçimiz, hayvancımız bu karı bekliyordu. Çiftçi için kar yağışı çok iyi oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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