Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)

16.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:11
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)

İL MERKEZİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE DE BAŞLADITekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezinin yüksek kesimleri, Hayrabolu-Tekirdağ yolu, Tekirdağ- Malkara yolu ve ilçelerinde etkili olmaya başladı.

İL MERKEZİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE DE BAŞLADI

Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezinin yüksek kesimleri, Hayrabolu-Tekirdağ yolu, Tekirdağ- Malkara yolu ve ilçelerinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu kentte, kar yağışının yanı sıra tipi de etkisini göstermeye başladı. Malkara karayolu üzerindeki Bağlar rampası mevkisinde kar ve tipi nedeniyle oluşacak olası aksaklıklara karşı, karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri hazır bekletiliyor.Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal mahallelere ulaşımın aksamaması için de Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Kent merkezine bağlanan karayolların kapanma ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,


Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlker Başbuğ Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West Cemal Hünal Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kar Ankara Selçuk Özdağ Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 18:11:10. #1.15#
title