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Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

AA, Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Malkara ilçesinde sabah saatlerinde sağanak olarak başlayan yağış kara döndü.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede kar zaman zaman etkisini artırıyor. Kar yağışının gece geç saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kent merkezi ile Hayrabolu ilçesinde ise aralıklı sağanaklar etkili oluyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

AA / Ömür Çolak - Güncel

Tekirdağ, kar, Güncel, Haberler

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