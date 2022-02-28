Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
AA, Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Malkara ilçesinde sabah saatlerinde sağanak olarak başlayan yağış kara döndü.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede kar zaman zaman etkisini artırıyor. Kar yağışının gece geç saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kent merkezi ile Hayrabolu ilçesinde ise aralıklı sağanaklar etkili oluyor.