Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Malkara ilçesinde sabah saatlerinde sağanak olarak başlayan yağış kara döndü.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede kar zaman zaman etkisini artırıyor. Kar yağışının gece geç saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kent merkezi ile Hayrabolu ilçesinde ise aralıklı sağanaklar etkili oluyor.