Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu
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Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu

04.02.2021 12:06 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:13
Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden olurken, Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları da iptal edildi.

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden olurken, Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları da iptal edildi.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Tekirdağ- Malkara Karayolu'nun her iki yönünde de sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı. Sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu Çorlu ilçesinde de yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 15 ile 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda sabah yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu
Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu
Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu
Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu
Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu
Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu
Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu
Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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