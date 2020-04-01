Tekirdağ'ın yabancı öğrencilerinden, 'Evde kal Türkiye' çağrısı Tekirdağ'ın yabancı öğrencilerinden, 'Evde kal Türkiye' çağrısıTEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, hazırladıkları klip ile 'Evde kal Tekirdağ','Evde kal Türkiye' çağrısında bulundu.

Tekirdağ'ın yabancı öğrencilerinden, 'Evde kal Türkiye' çağrısı

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, hazırladıkları klip ile 'Evde kal Tekirdağ','Evde kal Türkiye' çağrısında bulundu.

Dünyayı saran ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını devam ederken, alınan önlemler de her geçen gün artırılıyor. Vatandaşlara evde kalmaları yönünde yapılan çağrılara NKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim alan yabancı öğrenciler de hazırladıkları klip ile destek verdi. Dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafeye uyması istenen klipte, 'Evde kal Tekirdağ', 'Evde kal Türkiye' mesajı verildi.

TÖMER Müdürü Dr. Uğur Özgür, "Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte, 'Evde kal Tekirdağ', 'Evde kal Türkiye' videosu oluşturduk. Öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizle birlikte hep beraber, 'Evde kal Türkiye' diyoruz ve herkese sağlıklı günler diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA