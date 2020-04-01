Tekirdağ'ın yabancı öğrencilerinden, 'Evde kal Türkiye' çağrısı TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, hazırladıkları klip ile 'Evde kal Tekirdağ', 'Evde kal Türkiye' çağrısında bulundu.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, hazırladıkları klip ile 'Evde kal Tekirdağ', 'Evde kal Türkiye' çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgını devam ederken vatandaşlara evde kalmaları yönünde yapılan çağrılara, NKÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yabancı uyruklu öğrencileri de hazırladıkları klip ile destek verdi. Dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafeye uymaları da istenen klipte, 'Evde kal Tekirdağ', 'Evde kal Türkiye' mesajı verildi.

TÖMER Müdürü Dr. Uğur Özgür, "Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte, 'Evde kal Tekirdağ', 'Evde kal Türkiye' videosu oluşturduk. Öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimizle birlikte hep beraber, 'Evde kal Türkiye' diyoruz ve herkese sağlıklı günler diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA