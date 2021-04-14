Tekirdağ'ın "Velimeşe bozası" coğrafi işaret aldı
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Tekirdağ'ın "Velimeşe bozası" coğrafi işaret aldı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın 'Velimeşe bozası' coğrafi işaret aldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde üretilen "Velimeşe Bozası" coğrafi işaret aldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde üretilen "Velimeşe Bozası" coğrafi işaret aldı.

Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamaya göre, coğrafi işaret başvurusu Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesi tarafından geçen yıl yapıldı.

Süreçleri TRAKYAKA tarafından yürütülen "Velimeşe Bozası" Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret almaya hak kazandı.

Velimeşe bozası, Tekirdağ'ın köftesi, eski kaşarı, peynir helvası, salamura asma yaprağı, dokumasından sonra coğrafi işaret alan 6'ıncı ürünü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın değerlerine değer katmaya devam ettiklerini belirtti.

Şahin, coğrafi işaretlerin kalitenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu ifade ederek "Velimeşe Bozası, yabancı maddelerden temizlenmiş darı, mısır ve buğday tahıllarının kırması veya unlarından biri veya birkaçına içme suyu katılarak pişirilmesi ve beyaz şeker ilave edilerek tekniğine uygun olarak fermantasyona tabi tutulması ile hazırlanan tahıl bazlı fermente bir üründür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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