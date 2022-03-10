Tekirdağ'ın Saray ilçesinde eğitime bugün ara verildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Saray, Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kar yağışı şiddetini giderek artırıyor.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.