Tekirdağ'ın mor renkli lavanta tarlasında foto safari düzenlendi
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Tekirdağ'ın mor renkli lavanta tarlasında foto safari düzenlendi

Tekirdağ'ın mor renkli lavanta tarlasında foto safari düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce mor renkli lavanta tarlasında foto safari etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce mor renkli lavanta tarlasında foto safari etkinliği gerçekleştirildi.

Saray ilçesindeki lavanta tarlasında morun tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Vatandaşlar lavanta tarlasında oluşturulan dekorlarda fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Tarlayı ziyarete gelenler, alana kurulan stantlarda lavantadan yapılan ürünlerden satın aldı.

Vali Aziz Yıldırım, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın birçok yerinde lavanta kokulu tarlaların olduğunu söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemine işaret eden Yıldırım, "Türkiye'de birçok yerde lavanta ekimi yapılıyor. Tıbbi ve aromatik bitki üreticilerimizi tebrik ediyorum. Bu ürünler vatandaşlarımız için aynı zamanda ek gelir de oluyor. Lavantayı üreten ve tanıtılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'daki lavanta tarlalarının kente çok sayıda ziyaretçi çektiğini dile getirdi.

Lavanta ekiminin kentte yaygınlaştığını anlatan Hacıoğlu, "Bizler bu tarlalardaki mor rengin turizm ile buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Seneye daha fazla etkinlikler düzenleyerek daha çok kişinin ilimize gelmesine katkı sağlayacağız. İlimizdeki bu doğal güzellikleri İstanbul'a ve Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Herkes İstanbul'un yanı başındaki bu güzellikleri gelip görmeli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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