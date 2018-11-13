Tekirdağ'ın kurtuluşunun 96. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Tören, valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu'nun çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın 6 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın kurtuluşunun her 13 Kasım'da coşkuyla kutlandığını anımsatan Albayrak, "Tarihin kadim şehirlerinden Tekirdağ'ımız 6 bin yıllık bir geçmişe sahiptir ve 6 defa da isim evrimi geçirmiştir. Kurtuluşumuzdan bu yana 96 yıldır her 13 Kasım'da hiç değişmeyen eksilmeyen bir heyecanla mutluluk ve gururla kurtuluşumuzu kutluyoruz. Böyle bir şehirde ilk ve kurucu büyükşehir belediye başkanı olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Bana bu gururu yaşatan tüm hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Millet şanlı bir destan yazmıştır

Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin azmi ve kararlığı ile kazanıldığını dile getiren Albayrak, "Bir ülke düşünün cebren ve hile ile vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her bir köşesi bilfiil işgal edilmiş. Böyle bir dönemde 'istiklal ve hürriyet benim karakterimdir' diyen ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlatmıştır. Milletimiz atamızın önderliğinde kurtuluş savaşında düşman ordularını yenilgiye uğratarak şanlı bir destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Tören Süleymanpaşa Halk Oyunları ekibinin dans gösterisiyle sona erdi

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan parti temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.