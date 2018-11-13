Tekirdağ'ın Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 96. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, kurtuluş savaşından ülkenin dört bir yanında zaferler kazanıldığını hatırlattı.

Tekirdağ halkının 96 yıl önce şehri Yunan işgalinden kurtardığını anımsatan Yıldırım şunları kaydetti:

"Bu şanlı destanlardan bir tanesini de Kurtuluş Savaşı sırasında şerefli ve kahramanca mücadele veren Tekirdağ halkı bundan tam 96 yıl önce bugün, yani 13 Kasım 1922'de Tekirdağımızı Yunan işgalinden kurtararak yazmıştır.

Bu anlamlı gün birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, milli dayanışma ve sevincini bizlere bir kez daha yaşatmaktadır. Ne mutlu ki, geçen yüzyılımızın başında istiklal mücadelesini zaferle sonuçlandıran aziz milletimiz, bugün de el ele vererek istikbal mücadelesini başarıyla sürdürüyor ve Cumhuriyetimizin yıldızını her geçen gün daha da parlatıyor.



İnanıyorum ki, bu yüksek ruh ve şuura sahip çıktıkça, yüreklerimizdeki vatan sevgisi ve aidiyeti daim oldukça, ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonuçsuz kalacak; insanlarımız bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu yaşayacaktır.

Kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için kahramanlıkla mücadele vererek milletimiz için göğsünü siper etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor, Allah'tan milletimize bir daha o karanlık günleri yaşatmaması dileği ile Tekirdağımızın kurtuluş gününü kutluyorum."