Tekirdağ'ın kurtuluşu kutlandı
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Tekirdağ'ın kurtuluşu kutlandı

13.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:41
Tekirdağ'ın kurtuluşu kutlandı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü, düzenlenen tören ve etkinliklere kutlandı.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü, düzenlenen tören ve etkinliklere kutlandı.

Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenlere Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, il protokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende şeref defterini imzalayan ve günün anlamını belirten konuşmayı yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Türk milleti istiklal ve istikbaline kast eden işgalcilere karşı hiçbir zaman geçit vermemiştir. Milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde her türlü fedakarlığı yaparak maddi ve manevi tüm varlığıyla topyekun mücadele vererek vatanımızı işgalden kurtarmıştır. Kurtarılan topraklarımızdan bir tanesi de Marmara'nın incisi Tekirdağımızdır. 1922 yılının Kasım ayında Tekirdağ'ın tüm ilçeleri özgürlüğüne kavuşmuş, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü şehitlerimizin son örtüsü bayrağımız yeniden göndere çekilmiş, ezanı Muhammedi bu topraklarda yine özgürce okunmaya devam etmiştir. İnanıyorum ki milli birlik ve beraberliğimiz yüreklerimizdeki vatan sevgisi ve aidiyeti oldukça ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonuçsuz kalacak insanlarımız bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu yaşayacaklardır" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın kurtuluşu kutlandı
Tekirdağ'ın kurtuluşu kutlandı
Tekirdağ'ın kurtuluşu kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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