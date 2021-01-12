Tekirdağ'ın kültürel geçmişi "Miras Atölyesi"yle gün yüzüne çıkacak
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Tekirdağ'ın kültürel geçmişi "Miras Atölyesi"yle gün yüzüne çıkacak

12.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:51
Tekirdağ'ın kültürel geçmişi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), kentin kültür geçmişinin tanıtılması ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri öğretmeye yönelik çalışmaları kapsayan "Miras Atölyesi" projesinin sözleşmesini imzaladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), kentin kültür geçmişinin tanıtılması ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri öğretmeye yönelik çalışmaları kapsayan "Miras Atölyesi" projesinin sözleşmesini imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin arasında imzalanan proje ile kentin kültürel değerlerinin ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, Tekirdağ'ın hem tarihsel hem de kültürel alanda önemli değerlere sahip olduğunu belirtti.

Göreve geldikleri andan itibaren tarihsel ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkarmak, gelecek nesillere aktarmak için çaba harcadıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Mavi gözlü kentimize kültürel kimlik kazandırmak adına hayata geçirdiğimiz ve önemli projelerimiz arasında yer alan Miras Atölyesi için Trakya Kalkınma Ajansı ile iş birliği protokolü imzaladık. Protokolün şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

TRAKYAKA Genel Sekteri Şahin ise projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Uygulama süresi 2 yıl olacak proje tamamlandığında Ertuğrul Mahallesi, Osmanlı'nın son dönemindeki mahalle ve sokak dokusuna tekrar kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı.

Miras Atölyesi Projesi, Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan tescilli ahşap taşınmazın restorasyonu, kent genelindeki somut ve soyut kültür mirası tanıtma ve yapılacak eğitim, sergileme ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri öğretmeye yönelik çalışmaları kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:55:37. #1.15#
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