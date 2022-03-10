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Çorlu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Çorlu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Çorlu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakam Cafer Sarılı, AA muhabirine, kar yağışının ilçede etkisini artırdığını belirterek, "Bugün öğleden sonra ve 11 Mart Cuma günü okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de aynı günlerde idari izinli sayılacak." dedi.

Öte yandan yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ana arterlerde trafikte aksama yaşandı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çerkezköy, Tekirdağ, kar, Güncel, Haberler

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