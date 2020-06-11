Tekirdağ'ın en meşhur yemekleri nelerdir? Tekirdağ'da gezilecek yerler nelerdir? Tekirdağ nerededir?
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Tekirdağ'ın en meşhur yemekleri nelerdir? Tekirdağ'da gezilecek yerler nelerdir? Tekirdağ nerededir?

Marmara Bölgesi'nde yer alan Tekirdağ hakkında neler biliyorsunuz? Dünyanın en uzun 12. sahiline sahip şehir, spora aktiviteleri için oldukça uygundur. Tekirdağ hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizdedir.

Tekirdağ'ın en meşhur yemekleri nelerdir? Tekirdağ'da gezilecek yerler nelerdir? Tekirdağ nerededir?
11.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:30

Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında yer alan Tekirdağ'ın nüfusu 906.732'dir. Doğusunda İstanbul, Batısında Edirne yer almaktadır.Akdeniz ikliminin görüldüğü Tekirdağ, sahilleri ile yılda birçok turisti çekmektedir.Tekirdağ ilinde tarımsal gayri safi üretim değerinin % 25 i hayvancılıktan karşılanmaktadır.

TEKİRDAĞ İKLİMİ

Akdeniz ikliminin etkileri görülen Tekirdağ sahil şeridinde yazlar sıcak, kışlar ılıktır. İç kesimlerinde genel olarak karasal iklim görülür.Tekirdağ'da ortalama olarak en az yağış Ağustos, en fazla Aralık aylarında görülür.

TEKİRDAĞ'DA GEZİLECEK YERLER

Tekirdağ'ın en meşhur yemekleri nelerdir? Tekirdağ'da gezilecek yerler nelerdir? Tekirdağ nerededir?

Tekirdağ arkeoloji ve etnografya müzesi: Tekirdağ'ın geçmişini, eserlerini en iyi yansıtan müzelerden biridir. 4500 yılından itibaren bulunan kazılarda bulunan eserler burada sergilenmektedir. Madeni para, mızraklar, süs eşyaları gibi eserler burada sergilenmektedir. Pazartesi günü kapalı olan müze, diğer günlerde ziyaretçilerini beklemektedir.

Namık kemal evi:1840 yılında dünyaya gelen şair Namık Kemal'in anısını yaşatmak için 1993 yılında ziyaretçilere açılmıştır.

Tekirdağ şehitler abidesi: Tekirdağ'ın fethi sırasında şehit olan askerlerimiz için oluşturulan Şehitler abidesi, her yıl yüzlerce turisti ağırlamaktadır. Taşların arasına yapılan Türk bayrağı ilgi çekmektedir. Şehitler Abidesi'nin üstünde bu yazı bulunmaktadır: "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır."

Rüstem paşa camii: 1546 yılında günümüze gelmeyi başarmış bir eserdir. Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.

Hora feneri:157 yıldır gemilere ışık tutmaktadır. 25 metre yüksekliğindeki fener, kendi etrafında dönüşünü 20 saniyede tamamlamaktadır.

Şarköy: Tekirdağ'ın bilinen ve oldukça büyük ilçesidir. Dünyanın en uzun 12. sahili olma özelliği ile dikkat çekmektedir. Rüzgar sörfü ve yamaç paraşütü gibi sporlarda burada yaygın bir şekilde yapılır.

Kumbağ: İstanbul'a yakınlığı ile sıkça tercih edilen Kumbağ, tatilcilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Uçmakdere: Yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin uğrak noktası Uçmakdere, yörenin manzarası ile spor aktiviteleri için uygun yerdir.

TEKİRDAĞ YEMEKLERİ

Tekirdağ köftesi: Tekirdağ denince akla gelen ilk yemek, Tekirdağ köftesidir. İçine eklenen irmik ve acı sos iel kezzet şöleni oluşur.

Tekirdağ'ın en meşhur yemekleri nelerdir? Tekirdağ'da gezilecek yerler nelerdir? Tekirdağ nerededir?

Cizleme: Görünüşü itibari ile krepe benzer fakat, özelliğinden biri tavasının özel olması, başka hiçbir yiyecek için kullanılmamasıdır.

Hayrabolu tatlısı: Kemalpaşa tatlısının büyüğüdür. Servis edilirken tahin ve dondurma eklenir.

Sini mantısı:Sini mantısı et ile yapılır. Büyük tepsiye dizilir. Üzerine yoğurt eklenir.

Burma sucuk:Teke ve oğlaklardan elde edilen sucuk türü, Tekirdağ yöresinde sıklıkla tüketilir.

Damat paçası:Tavuk ve yufkadan oluşur. Üstüne yoğurt ile hazırlanan sos dökülür.

Kandilli mantı:İçinde tavuk eti vardır, tavuk ciğeri ve tereyağ vardır.

İçki: Tekirdağ ili içkileri ile de oldukça meşhurdur.

Zenne: Sebzeler ile yapılan Tekirdağ'a özgü börek çeşididir.

TEKİRDAĞ İLÇELERİ

Şarköy

Tekirdağ'ın en meşhur yemekleri nelerdir? Tekirdağ'da gezilecek yerler nelerdir? Tekirdağ nerededir?

Çolu

Çerkezköy

Muratlı

Marmara Ereğlisi

Saray

Ergene

Hayrabolu

Malkara

Kapaklı

Süleymanpaşa

TEKİRDAĞLI ÜNLÜLER

Namık Kemal: 1840 yılında Tekirdağ'da doğmuştur. Tekirdağ'da adını taşıyan ise ve üniversite vardır.

Başak Parlak: 3 Kasım 1989 Şarköy doğumlu Türk oyuncu ve mankendir. Liseyi Tekirdağ Namık Kemal Lisesinde, Üniversiteyi Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde okudu.

Yaşar Alptekin: 1964'te Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'a gitmiş, dansçılık ve mankenlik yapmıştır.

Ece Erken:1978'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Ece Erken, 1990'ların başlarında özel radyolarda dj'lik yaparak kariyerine başladı.

Fahrettin Cansever:1930 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. Pek çok farklı futbol takımında oyunculuk ve teknik direktörlük yapmıştır. 1988'de İstanbul'da vefat etmiştir.

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