TEKİRDAĞ'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99'UNCU YILI KUTLANDI

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü, düzenlenen tören ve etkinliklere kutlandı.

Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, il protokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Yıldırım, Şanlı zaferler sayesinde işgal altındaki diğer topraklarımızda kurtarılmıştır. Kurtarılan topraklardan bir tanesi de Marmara'nın incisi Tekirdağ'ımızdır. Bu anlamlı gün, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, milli dayanışma sevincini bizlere bir kez daha yaşatmaktadır dedi.