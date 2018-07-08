Tekirdağ'ın Çorlu İlçesindeki Tren Kazasında Birçok Yolcudan Haber Alınamıyor

Edirne - Halkalı seferini yapan yolcu treni, 5 vagonunun raydan çıkması sonucu devrildi.

Kazanın aşırı yağışlar nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü ve 73 kişinin de yaralandığını söyledi.

BİRÇOK YOLCUDAN HABER ALINAMIYOR

Türkiye'yi yasa boğan tren kazasında birçok yolcudan ise haber alınamıyor. Feci kaza sonucu yakınlarından haber alamayan kişiler sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya başladı.

İŞTE TREN KAZASINDA HABER ALINAMAYAN KİŞİLER LİSTESİ:

Özge Nur Diken

Gülce Diken

Hakan Sel ve oğlu Oğuz Arda Sel

Ömer Alperen Can (5 yaşında)

SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR