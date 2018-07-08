Tekirdağ'ın Çorlu İlçesindeki Tren Kazasında Birçok Yolcudan Haber Alınamıyor
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında, birçok yolcudan hala haber alınamıyor. Yakınlarından haber almak isteyen kişiler sosyal medyadan paylaşım yapıyor.
Edirne - Halkalı seferini yapan yolcu treni, 5 vagonunun raydan çıkması sonucu devrildi.
Kazanın aşırı yağışlar nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü ve 73 kişinin de yaralandığını söyledi.
BİRÇOK YOLCUDAN HABER ALINAMIYOR
Türkiye'yi yasa boğan tren kazasında birçok yolcudan ise haber alınamıyor. Feci kaza sonucu yakınlarından haber alamayan kişiler sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya başladı.
İŞTE TREN KAZASINDA HABER ALINAMAYAN KİŞİLER LİSTESİ:
- Özge Nur Diken
- Gülce Diken
- Hakan Sel ve oğlu Oğuz Arda Sel
- Ömer Alperen Can (5 yaşında)
SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR