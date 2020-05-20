Tekirdağ'ın Çokal Barajı'nda balık ölümleri
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Tekirdağ'ın Çokal Barajı'nda balık ölümleri

TEKİRDAĞ'ın Malkara ile Şarköy ilçeleri arasında 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen Çokal Barajı'nda binlerce balığın kıyıya vurması, bölgede yaşayanları tedirgin etti.

Tekirdağ'ın Çokal Barajı'nda balık ölümleri
20.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:28

TEKİRDAĞ'ın Malkara ile Şarköy ilçeleri arasında 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen Çokal Barajı'nda binlerce balığın kıyıya vurması, bölgede yaşayanları tedirgin etti. Çiftçi Hüseyin Simen, "Yetkililerden bir ricam var; bu olayı bayram tatiline bırakmayın. Araya bayram tatili girdiğinde 2-3 gün sonra burada milyonlarca balık ölümüne ulaşılır" dedi.

Trakya Bölgesi'nin büyük bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen, Malkara'nın Balabancık ve Çimendere mahalleleri güzergahından gelen Çokal Barajı'nda balık ölümleri meydana geldi. Gökbüvet Derekavuşu mevkiindeki barajda kıyıya vuran binlerce sazan, aynalı sazan, kara sazan, bulgar sazanı, tatlı su kefali, söğüt balığı, miryana ve kızılkanat bölgede endişeye neden oldu. 

Bölgede çiftçilik yapan Hüseyin Simen, barajda binlerce balığın öldüğünü ve binlercesinin de baraj suyunun üzerinde kalarak, ölmek üzere olduğunu söyledi. Simen, "Ölmek üzere olanları da martılar yiyor. Komple barajın etrafı ölü balık. İnsanların ve yetkililerin duyarlı olması lazım. Bir an önce yetkililerin harekete geçmesi gerekir. Barajın etrafı ve karşı tarafı da dahil binlerce balık ölmüş ve binlercesi de ölmek üzere, belki bu sayı daha da fazla. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istiyorum. Durum çok kötü ve çok vahim. Yetkililerden bir ricam var; bu olayı bayram tatiline bırakmayın. Gelin olayı yerinde görün. Durumun vahimliğini görün. Araya bayram tatili girdiğinde 2-3 gün sonra burada milyonlarca balık ölümüne ulaşılır. Şu anda insan sağlığını tehlikeye atan büyük bir durum var" diye konuştu. BENZER OLAY 3 YIL ÖNCE DE YAŞANDI

Aynı barajda 3 yıl önce de balık ölümleri meydana gelmiş, yapılan incelemede sudaki oksijen miktarının azalmasından kaynaklandığı açıklanmıştı. Baraj çevresindeki köylüler, durumun incelenmesi için Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuracaklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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