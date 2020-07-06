Tekirdağ'ın Çınarlıderesi'nde balık ölümleri Tekirdağ'ın Çınarlıderesi'nde balık ölümleriTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki Çınarlıdere Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı.

Tekirdağ'ın Çınarlıderesi'nde balık ölümleri

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki Çınarlıdere Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Hayvanların su ihtiyacını karşılayan ve ekili alanların sulanmasında kullanılan derede binlerce ölü balık ölüsünü gören mahalle sakinleri durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Malkara'nın kırsal Çınarlıdere Mahallesi'nde bulunan ve mahalle ile aynı adı taşıyan derede henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşanmaya başladı. Dere kıyısına vuran binlerce ölü sazan balığını gören vatandaşlar, tedirginlik yaşadı. Mahalle sakinleri balık ölümlerinin nedenin belirlenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurduklarını söyledi.

Mahallede çiftçilik yapan Mehmet Çavdar, binlerce balığın öldüğünü ve dereden sulamanın artık yapılmadığını söyledi. Çavdar, "Deremizin halini görüyorsunuz. Mısır, ayçiçeği, yonca, domates, biber, patlıcan hepsinin sulanmasında deremizden yararlanıyorduk. Şimdi artık sulamalarda deremizden yararlanamıyoruz. Balıkları böyle ölmüş görünce şoke olduk. Şuanda sulamayı kestik. Derede şuanda binlerce balık ölüsü var. Bu ölümlere acilen bir çare bulunsun. Bu balıklar niye ölüyor? Biz bunun yetkililer tarafından araştırılmasını istiyoruz. Yetkililer bir an önce bu olaya el atmalı" dedi.

Mahallede yaşayan Mehmet Can Paşa. Arkadaşlarıyla birlikte gezerken deredeki balık ölümlerini gördüklerini belirterek, "Hayretler içinde kaldık, burada binlerce ölü balık var. Tarlasını buradan sulayanlar var, hayvanlarının su ihtiyacını dereden giderenler var. Bugünden sonra bu dereden su kullanamayacaklar. Buna bir çözüm bulunursa ve araştırma yapılırsa çok seviniriz" dedi.

Kaynak: DHA