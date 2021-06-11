Tekirdağ'ın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şagıs ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şagıs ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çolru İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 42 fişek kokain ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 220 TL para ele geçirildi.

Hakkında basit yaralama ve yaralama suçlarından aranma kaydı ile toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesinde bir araç içerisinde bulunan Ö.B. ve C.Z.'de yapılan aramalarda, 0.2 gram metafetamin maddesi 3.3 gram bonzai ele geçirildi. Konu ile ilgili Ö.B. ve C.Z isimli şahıslar gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

Marmaraereğlisi-İstanbul karayolu üzerinde durdurulan bir araçtaki S.U.'dan 23 gram skunk, 1 adet ekstazi hap, lyrica hap maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili S.U., yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'ın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Nurişler' organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
"Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Tan Taşçı Sarp Akkaya Fahriye Evcen Rahşan Gülşan
Spor Aziz Yıldırım Roland Garros Nihat Özdemir Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'ın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:13:38. #1.15#

title